В четвъртък ограничават движението по ''Хемус'' в посока Варна

Утре (23 октомври) от 7 ч. до 17 ч. - заради ремонтни дейности на пътната настилка на моста при 35-и км - се ограничава движението в посока Варна в участъка от 30-и до 47-и км на автомагистрала „Хемус", съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Целта е да се повиши безопасността на движението по съоръжението през зимните месеци.

Трафикът ще се пренасочи по обходен маршрут: от пътен възел „Витинска река", по път I-1 София – Ботевград, път II-17 до пътен възел „Ботевград" при 47-и км, където автомобилите ще се връщат на магистралата.

От 13 ч. на 23 октомври до 13 ч. на 24 октомври движението при 47-и км на АМ „Хемус" в посока София ще е в изпреварващата лента. Временната промяна в организацията е заради ремонт на асфалтовата настилка по трасето в района на Ботевград, като при изпълнение на дейностите ще е ограничено преминаването в активната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.