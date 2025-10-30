Столична община пита родители за детските градини

Столична община стартира допитване към родителите, с което да отчете техните очаквания и нагласи, свързани с детските заведения и грижата за децата.

“Разчитаме на висока активност, тъй като данните от проучването ще са нашата важна социология при планиране на строителство, разширения, образователни политики и програми. Мнението на родителите е ключово за Столична община, тъй като вярваме, че само в партньорство можем да отговорим на нуждите и очакванията и да създадем по-добри услуги за децата на София. Резултатите ще ни предоставят ценна информация за оценката на столичани за настоящите политики, но и насоки за планиране на бъдещи мерки за подобряване на достъпа, качеството и удовлетвореността на родителите,” отбеляза Васил Терзиев.

Проучването ще събере актуална и детайлна информация за нуждите и критериите на родителите при избора на детска ясла или градина – включително фактори като качество на образованието, близост до дома, условия на средата, отношение на персонала.

В анкетата са включени и въпроси, свързани с нагласите и на родителите, чиито деца посещават частни детски градини, детски центрове и родителски кооперативи и получават или не получават компенсации. За колко родители частната детска градина/ детски център/ кооператив е избор и за какъв процент е резултат от липсата на места в детските градини. Какви са мотивите за направения избор също е важен въпрос в анкетата. Родителите могат да посочат и друго важно за тях изискване или препоръка.

Въпросите са насочени към всички родители, чиито деца посещават или предстои да посещават детски заведения.

Анкетата се попълва онлайн тук Достъп до анкетата ще има посредством QR код, който до дни ще бъде на входните врати на общинските детски градини.

Попълването ѝ отнема между 3 и 5 минути, но отговорите ще насочат екипа на кмета към вида и качеството на услугата, предпочитана от родителите.

Родителите могат да отговорят на въпросите до 13 ноември 2025 г. включително.

На територията на общината има 202 общински детски градини и 101 частни детски градини. През тази година близо 44 000 деца посещават общинските детски градини.