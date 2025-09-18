Спаси София: Презастрояването е най-видимият резултат от бездействието на парламента

Законови промени, които ще сложат край на една от най-видимите прояви на завладяната държава - презастрояването на градовете, предложи “Спаси София” на депутатите, часове преди гласуването на петия вот на недоверие срещу кабинета. Тези промени поставят граници, въвеждат прозрачност и гарантират, че интересът на гражданите ще стои над интереса на шепа инвеститори с пипала във властта.

Общинските съветници от “Спаси София” връчиха идеите си за изменение в Закона за устройството на територията на народните представители на входа на парламента тази сутрин.

Сред предложенията са създаването на специален Фонд „Благоустройство“, ограничаване на показателите за застрояване (КИНТ), изисквания за транспортна обезпеченост на новите сгради, задължително озеленяване и ясни правила за устройството на кварталите. Предложенията включват и изменение в характера на разрешителните за строеж, събирани от общините – вместо таксите да се определят спрямо административните разходи, те да станат инструмент за провеждане на активна градоустройствена политика, включително чрез различни вноски във Фонд „Благоустройство“. Друг акцент е въвеждането на минимални стандарти за хигиена, естетика, транспортно обслужване и социална инфраструктура в кварталите чрез изменения в закона.

Завладяната държава има много лица - наглият Пеевски, неработещата правосъдна система, която арестува кметове, но не и прокурорски синчета, безводието, но и градовете, завладяни от безконтролното презастрояване. Тази теза застъпиха от партия „Спаси София“ пред депутатите. И настояха завладяната държава да се бори с реформи и ангажимент към задълбочаващите се за всички големи градове проблеми.

„Необходимо е да се намери устойчиво решение за спиране на презастрояването в градовете, а вместо това виждаме как се отварят нови вратички за още по-интензивно строителство на сгради там, където не им е мястото“, заяви Борис Бонев. „Това са готови и прецизно подготвени текстове. Ако бъдат приети, те ще дадат възможност на общините да върнат контрола върху развитието на градовете ни“ – подчерта той.

„Презастрояването е най-видимият резултат от бездействието на парламента. То превзема градовете на България, отнема на гражданите достъпа до зелени пространства, детски градини и инфраструктура, а напрежението, което всяка новопоявяваща се сграда нагнетява, създава лош имидж на инвеститорите. Това не е градоустройствената политика на нито една община, но е реалността в десетки от тях, създавана от некадърно написаните закони“, заяви арх. Росица Николова, общински съветник и зам.-председател на архитектурната комисия в местния парламент.

„Подадохме ръка на всички парламентарни групи с готови решения. Сега очакваме политическа воля те да бъдат приети. Вместо да гледаме как се разиграват спектакли с предизвестен финал, искаме депутатите да свършат работа за реалните проблеми, за хората, които живеят в бетонни джунгли. Всеки град заслужава модерна и подредена градска среда, а не хаос и безконтролно строителство. Хората заслужават повече – време е депутатите да започнат да работят“, завърши Борис Бонев.