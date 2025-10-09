СОС подкрепи кмета Терзиев за Софекострой, ще получи заем от 9 млн. лв. за сметопочистване

Заем от 9 млн.лева ще получи общинското дружество за сметопочистване "Софекострой" за закупуване на механизирана техника, реши Столичният общински съвет с един глас против.

Парите са закупуване на сметосъбиращи машини и други необходими съоръжения, описани в доклада на кмета Васил Терзиев. Ще отнеме месеци, преди машините и хората да бъдат на терен и кризата няма да се реши от днес за утре. Но това е първата смела стъпка в правилната посока, коментираха от Спаси София, вносители на свързан със Софекострой доклад.

“Град, който търси спасение от фасадата на мафията в Парламента, не се спасява – предава се,” заявиха от “Спаси София” по случай вчерашните престрелки между Столична община и Парламента. “Ако софиянци клекнат днес, ако кметът се пречупи под натиска на кризата, вълците ще са сити, и кофите ще са пълни”, заяви Борис Бонев - председател на партията.

След приемането на доклада за заема, Бонев допълни: „Обръщам внимание че това няма да реши текущата криза с боклука. Предстоят процедури по закупуване на техника и увеличаване на капацитета на дружеството. Ако някой си мисли, че дружество, което до сега е оперирало с 6 камиона, изведнъж за 2 месеца ще започне да оперира успешно с 60 камиона, значи никога дори собствения си живот не е могъл да управлява. Това ще отнеме месеци, да не кажа повече от година, за да се видят резултати.”

От “Спаси София” не спестиха и критиките си към администрацията на Терзиев. “Следващите изтичащи договори вече чукат на вратата, а план „Б“ още няма - единственият, който ние предложихме, беше отлаган дотолкова, че днес трябва да си признаем горчивата истина - гласуваме едно безкрайно закъсняло решение, за което ние настоявахме 2 години”, коментира Пламена Терзирадева - член на комисията по екология.

Бонев повтори призива си кметът Терзиев да внесе в най-кратък срок органиграмата на Завода за боклук, за да може предприятието, което е под негов контрол, да наеме необходимите хора и също да се включи активно в почистването.

В момента "Софекострой" чисти само район "Красна поляна", пое и един квартал от район "Красно село".

Зам.-кметът по екология Надежда Бобчева, която е призована от прокуратурата на разпит утре, заяви, че ситуацията със събирането на боклука в Люлин и Красно село се подобрява всеки ден.

Получени са два сметосъбиращи камиони от Община Ботевград, които от сряда вечерта работят на терен, днес са дошли още два камиона от Елин Пелин и един от Панагюрище. Утре се очаква още един камион от Благоевград. Така сме напът да обезпечим дейността с цялата нужна техника, за да се обслужват двата района, каза още Бобчева, цитирана от БНР.

На 1 ноември изтича договорът за сметопочистване на още една зона - "Надежда", "Илинден" и "Връбница". Кметът ще представи план за действията на СО пред СОС до следващото заседание на съвета на 23 октомври.