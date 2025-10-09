СОС подкрепи кмета Терзиев за Софекострой, ще получи заем от 9 млн. лв. за сметопочистване

Заем от 9 млн.лева ще получи общинското дружество за сметопочистване "Софекострой" за закупуване на механизирана техника, реши Столичният общински съвет с един глас против.
Парите са закупуване на сметосъбиращи машини и други необходими съоръжения, описани в доклада на кмета Васил Терзиев. Ще отнеме месеци, преди машините и хората да бъдат на терен и кризата няма да се реши от днес за утре. Но това е първата смела стъпка в правилната посока, коментираха от Спаси София, вносители на свързан със Софекострой доклад.
“Град, който търси спасение от фасадата на мафията в Парламента, не се спасява – предава се,” заявиха от “Спаси София” по случай вчерашните престрелки между Столична община и Парламента. “Ако софиянци клекнат днес, ако кметът се пречупи под натиска на кризата, вълците ще са сити, и кофите ще са пълни”, заяви Борис Бонев - председател на партията.
След приемането на доклада за заема, Бонев допълни: „Обръщам внимание че това няма да реши текущата криза с боклука. Предстоят процедури по закупуване на техника и увеличаване на капацитета на дружеството. Ако някой си мисли, че дружество, което до сега е оперирало с 6 камиона, изведнъж за 2 месеца ще започне да оперира успешно с 60 камиона, значи никога дори собствения си живот не е могъл да управлява. Това ще отнеме месеци, да не кажа повече от година, за да се видят резултати.”
От “Спаси София” не спестиха и критиките си към администрацията на Терзиев. “Следващите изтичащи договори вече чукат на вратата, а план „Б“ още няма - единственият, който ние предложихме, беше отлаган дотолкова, че днес трябва да си признаем горчивата истина - гласуваме едно безкрайно закъсняло решение, за което ние настоявахме 2 години”, коментира Пламена Терзирадева - член на комисията по екология.
Бонев повтори призива си кметът Терзиев да внесе в най-кратък срок органиграмата на Завода за боклук, за да може предприятието, което е под негов контрол, да наеме необходимите хора и също да се включи активно в почистването.
В момента "Софекострой" чисти само район "Красна поляна", пое и един квартал от район "Красно село".
Зам.-кметът по екология Надежда Бобчева, която е призована от прокуратурата на разпит утре, заяви, че ситуацията със събирането на боклука в Люлин и Красно село се подобрява всеки ден.
Получени са два сметосъбиращи камиони от Община Ботевград, които от сряда вечерта работят на терен, днес са дошли още два камиона от Елин Пелин и един от Панагюрище. Утре се очаква още един камион от Благоевград. Така сме напът да обезпечим дейността с цялата нужна техника, за да се обслужват двата района, каза още Бобчева, цитирана от БНР.
На 1 ноември изтича договорът за сметопочистване на още една зона - "Надежда", "Илинден" и "Връбница". Кметът ще представи план за действията на СО пред СОС до следващото заседание на съвета на 23 октомври.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Поправката ''Лукойл'' мина на първо четене в НС: Активи ще се продават само с благоволението на ДАНС и МС
Георги Георгиев: Поисках от Терзиев списък с всичко необходимо за овладяване на кризата в София
Георги Георгиев: Поисках от Терзиев списък с всичко необходимо за овладяване на кризата в София
Дъщерята на Робин Уилямс умолява да не ѝ пращат негови клипове, генерирани с ИИ