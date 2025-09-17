Sofia Sensory Tour: нов културно-туристически проект, който превръща София в преживяване за сетивата

„Театър на сетивата София“ и „Институт за изследване на Тишината“ представят Sofia Sensory Tour – иновативен проект, който утвърждава столицата като модерна и вдъхновяваща културно-туристическа дестинация. Турът отвежда участниците на двучасово пътешествие из сърцето на града, където сетивата се превръщат във водещи пътеводители.

По предварително подбран и таен маршрут, включващ емблематични локации и скрити софийски кътчета, участниците ще изживеят града по нов начин - чрез звуци, аромати, допир, откъслечни разговори и пулса на градския ритъм. Форматът се основава на изключване на вербалната комуникация (отвъд думите) и понякога дори отвъд зрението, за да се активират другите сетива и да се създаде по-дълбока връзка с пространството и културното наследство.

Преживяването е подходящо както за двойки, така и за индивидуални участници. Всяка двойка е придружена от опитен водач, който се грижи за безопасността и уникалността на пътуването.

Sofia Sensory Tour не просто представя културното наследство на столицата – той го оживява, правейки го достъпно за всички, независимо от езиковите бариери, и насърчава срещата между местни жители и туристи. Проектът е и платформа за сътрудничество между артисти, културни организации, туристически оператори и местни власти, с цел създаването на устойчив креативно-туристически продукт от ново поколение. Sofia Sensory Tour се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - Програма „Европа“ 2025 от сдружение "Глобал Вижън Съркъл", в партньорство с Асоциация на екскурзоводите в България и район "Средец".

Обучение за нови фасилитатори

В рамките на инициативата ще се проведе безплатно обучение за водещи – фасилитатори на Sofia Sensory Tour. Обучението е отворено за участници от различни възрасти и дисциплини и предлага възможност за професионална реализация. Кандидатстването е до 3 октомври 2025 г. чрез формуляра на сайта на „Театър на сетивата София“: www.sensorytheatresofia.com.

Дати на предстоящи събития

18, 26 и 28 септември 2025 г. – от 18:00 до 20:00 ч.

9, 19 и 31 октомври 2025 г. – от 18:00 до 20:00 ч.



Място: таен маршрут в центъра на София (допълнителна информация за мястото на среща се изпраща по имейл на записалите се).

Вход свободен (необходима е предварителна резервация през формата на сайта).

За повече информация и резервации:

www.sensorytheatresofia.com