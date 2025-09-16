Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест

Работници на летищата във Варна и Бургас започват символични протестни действия, съобщи БНТ.

Причината е неизпълнението на исканията им за изплащане на бонуси за последните три месеца, през които обемът на работа е бил значително завишен.

Работниците на двете летища във Варна и Бургас настояват още за повишение на заплатите.

Протестът ще започне символично утре (17.09), като служителите ще носят протестни баджове върху работното си облекло и надписи върху транспортните автомобили.