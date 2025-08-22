Слънце, вятър и дъжд на места

Студен атмосферен фронт преминава през страната ни днес. Вятърът ще се усили.

След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки.

Максималните температури ще са от 28°- 31° на места в западна България до 35°-37° в Горнотракийската низина и Лудогорието, в София - около 29 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. По интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан. Ще е ветровито с умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде 22°, а на 2000 метра - около 16 градуса.

Слънце ще грее край морето, повече облаци ще има след обяд. По северното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа умерен южен вятър. На брега термометрите ще се качат до 30°, а сред вълните от 2-3 бала - до 26°-27°.

През почивните дни ще има променлива облачност, над много райони намаляваща до слънчево. Вероятността за валежи е малка.