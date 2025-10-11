Слънце, облаци и дъжд - температури до 19 градуса

И слънце, и облаци, и дъжд ще има днес. Температурите остават високи - до 19 градуса, сочи прогнозата на НИМХ.
На места, главно в Северна България, по Черноморието, в София и в планините ще превали. Значителни количества не се очакват.
еверозападният вятър ще се усили и дневните температури ще се понижат слабо – ще бъдат предимно между 14° и 19°, а сутрешните – между 7° и 12°.
През нощта срещу неделя облачността бързо ще намалее и сутрешните температури ще се понижат, минималните ще са между 5° и 10°. В низините до обяд ще остане с ниска облачност, която след обяд ще намалява до предимно слънчево. Дневните температури ще се повишат.
