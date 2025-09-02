Родител пусна жалба срещу изпитната реформа на МОН

Снежана Попова, адвокат от Пловдив и родител на ученик в 7-ми клас, внесе жалба в Административен съд - София, която атакува Заповед № РД09-2073 на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, съобщава Радио Пловдив.
Министерство на образованието реши, че учебна година изпитите по математика след 7-и и 10-и клас ще съдържат интегрални задачи. Решаването на тези задачи ще бъдат свързани с базови знания по природни науки.
"Тази заповед въвежда драстични и необмислени промени в матурите по математика за 7 клас, като ги превръща в интегрирани тестове по математика и всички природни науки (биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, и човекът и природата)", посочи адвокат Стефанова.
Тя обясни, че актът е издаден на 26 август 2025 г., дни преди началото на учебната година, което създава пълен хаос и лишава учениците от възможността за адекватна подготовка. Това според нея е грубо нарушение на основни принципи като правната сигурност, предвидимостта и защитата на легитимните очаквания и представлява превратно упражняване на власт.
Стефанова каза, че се надява съдът да разгледа жалбата с приоритет.
"Заповедта засяга десетки хиляди ученици, както и техните учители и родители, което придава на случая изключителна обществена значимост и неотложност. Евентуалното забавяне би засегнало огромен брой заинтересовани лица и би довело до системна дестабилизация на образователния процес", допълни адвокатът.
