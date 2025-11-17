Протест в Перник заради разрушени пътища

Жители на няколко пернишки квартала излязоха на протест заради окаяното състояние на пътя към пречиствателната станция в квартал "Църква", съобщава Нова. Според граждани пътят е напълно разрушен от тежкотоварни камиони и е станал опасен и непроходим. Те настояват за спешни мерки от страна на общината и заплашват с ежедневни блокади, докато институциите не реагират.

Проблемът съществува от месеци, откакто пътят започва да се използва от тежкотоварни камиони, обслужващи строежа на фотоволтаичен парк в района.

"Пътят от месеци се използва от тежкотоварна техника - тирове, камиони. Всичко е издълбано", споделя един от протестиращите.

Жителите твърдят, че пътят, който преди е бил място за разходка, сега е осеян с кал и дълбоки дупки, а на места дори е свлачен в дворовете на хората. Освен разрушения асфалт, тежкотоварната техника е унищожила и друга инфраструктура.

"Затрупаха отводнителни канали, нови водопроводи се правиха, всичко се затрива и се насипва върху тях", оплаква се друг жител.

Освен материалните щети, хората живеят и в постоянен страх. Един от мъжете разказва как камион едва е успял да спре, за да не го удари, докато е бил на пътя. Друга жителка споделя за инцидент с извънгабаритен товар, който за малко не е скъсал кабели над къщата ѝ.

След като жителите са обявили намерението си да протестират, отговорната фирма е направила опит за временно закърпване на пътя.