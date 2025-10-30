Протест срещу застрояването на детска площадка в столичния кв. ''Младост''

Жители на столичния квартал "Младост" 3 протестираха срещу застрояването на детска площадка тази сутрин пред сградата на Направление "Архитектура и градоустройство" в центъра на София, съобщи NOVA.

Става въпрос за пространство между блокове 303 и 309, близо до сладкарница "Пчела". По думите на протестиращи според настоящия ПУП теренът е за озеленяване и не е ясно как имотът е придобит и защо Столичната община не е обжалвала. Според недоволните наскоро СО отказала на инвеститора да вдигне 9-етажна сграда на терена. Той обжалвал в съда и спечелил делото. СО обаче не обжалвала решението.

Градинката е залесена от местните жители, когато са били построени блоковете там. На място има дървета на над 40 години. Протестиращите искат да запазят както тях, така и "малкото останали места за паркиране".

Това не е първият опит на жителите на квартала да опазят площадката - през юни отново имаше демострация. Тогава инвеститорът подчерта, че в сградата ще има детски кът и зали за културни мероприятия. Недоволството обаче остава.