Пожарът в Сакар е локализиран

Пожарът в Сакар в общините Тополовград и Свиленград е локализиран, предаде БНР.
Заради ситуацията вчера двете общини обявиха частично бедствено положение.
Засегнатата площ е близо 4 000 декара, предимно сухи треви и храсти, но огънят е нанесъл щети и на широколистни гори.
По първоначална информация огънят е възникнал вследствие на късо съединение от далекопровод в землището на село Филипово в община Тополовград. По-късно пламъците се разпространили към територията на община Свиленград между селата Сладун, Маточина и Студена.
На място остават дежурни екипи на пожарната.
