Пожарът в Пирин още не е напълно потушен

Пожарът в Пирин, който избухна над село Илинденци, е локализиран, но все още не е напълно потушен.

Днес на терен сме служителите на двете Държавни горски стопанства - „Струмяни“ и „Сандански“, както и служители на пожарната. Обхождаме периметъра на пожара и - където има тлеещи дънери, окопаваме, зариваме, обливаме с вода, където можем и където е необходимо“, обясни инженер Иван Ризов, директор на Държавно горско стопанство „Струмяни“, по БНТ.

Той обясни, че пожарът вече не се разпространява.

„Последните дни пожарът се развиваше в трудно достъпен район, така че там са ни насочени усилията, обясни той.

Ризов се надява в най-скоро време да обявят, че пожарът е ликвидиран.

Опожарените площи са над 45 000 декара.