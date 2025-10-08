Порои в Дунавската равнина и Лудогорието

Тази нощ в Дунавската равнина и Лудогорието ще остане дъждовно и на места количествата ще са значителни. В югоизточните райони от страната валежите ще отслабват, на места временно и ще спрат, показва прогнозата за времето на НИМХ.

През деня ще остане облачно и с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България - от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а минималните - между 6 и 11 градуса. В София минималната температура ще е около 7 градуса, а максималната - около 10 градуса.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1500 метра – от дъжд. Значителни снеговалежи ще има в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Ще се образува нова снежна покрива, а в комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7 градуса, на 2000 метра - около 1 градус.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Значителни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 18 градуса. Температурата на морската вода 19 и 21 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.