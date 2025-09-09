Подобряват правилата за гражданските бюджети в София

Столичният общински съвет ще разгледа предложение на кмета на София Васил Терзиев и общински съветници от различни политически групи с цел да се въведат подобрения в Методиката за граждански бюджет на София, за постигане на по-висока ефективност, прозрачност, достъпност и ангажираност на гражданите.

Предложенията се основават на опита от първото издание на гражданските бюджети през 2024 г., както и на директна работа с районните администрации и подадените от тях обобщени данни.

Столичната община бе отличена за прозрачност при обсъждането на годишния бюджет на общината и включването на предложения на гражданите чрез граждански бюджети на представянето на годишните резултати от изследването на „Индекса на местната система за почтеност за 2024 г. – перспективи за развитие“, направен от Асоциация „Прозрачност без граници“/Transparency International Bulgaria/. Освен това с реализирането на тази идея общината стана и победител с платформата за гражданско участие "Решава София" в конкурса на БАИТ.

„Гражданските бюджети са инструмент за насърчаване на активното участие на гражданите в определянето на приоритети за местното развитие. Те изграждат доверие между институции и граждани и най-вече подкрепят общността. Като форма на пряка демокрация, гражданският бюджет дава възможност жителите на града да формулират, обсъждат и гласуват конкретни предложения за промени в средата, услугите и инфраструктурата.“ – обобщава идеологията на формата общинският съветник от ПП-ДБ Благовеста Кенарова.

Първото издание показа сериозен обществен интерес, но и редица административни и технически пречки, които затрудниха процеса – липса на достатъчно информация, затруднения с гласуването чрез електронен подпис, липса на обвързване между регистрационните системи, неяснота около финансирането и сроковете. Настоящото предложение цели отстраняването на тези затруднения, включването на нови целеви групи, особено млади хора.

В доклада е включена и превенция чрез информационни материали за недопустими дейности (например за кандидатстване с частна собственост). Предвиждат се обучения за комисии по райони, създаване на механизъм за участие на гражданите в изпълнението на проектите, възможност за удължаване на сроковете при обосновано забавяне изпълнението. С предлаганите промени ще се постигне по-прозрачен, ефективен и достъпен процес за участие на гражданите в разпределението на публични средства, ще се улесни реализацията на значими местни идеи и ще се засили връзката между институции и граждани.

Методологията е приложена към доклада и може да бъде намерена на страницата на Столичния общински съвет и предстои да бъде гласувана в четвъртък.