По 12 часа без вода в части от два столични района утре

„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в части от столицата утре, съобщиха от дружеството.

Заради подмяна на спирателни кранове в ж.к. „Връбница“ 1 се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа в района на ул. „Бакърено шосе“, бул. „Ломско шосе“, ул. „Ваня Костова“, и ул. „Без име“ пред бл. 539, СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“.

Във връзка с монтаж на спирателен кран на ул. „Акад. Стефан Младенов“ в ж.к. „Студентски град“ се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на ул. „Акад. Стефан Младенов“ от ул. „Проф. д-р Иван Странски“ до ул. „8-ми декември“ и ул. „8- ми декември“ от ул. „Акад. Стефан Младенов“ до ул. „Росарио“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Акад. Стефан Младенов“ на кръстовището с ул. „Проф. Атанас Иширков“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.