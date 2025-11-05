Първи нов влак на Шкода за метрото пътува към София (видео)

OFFNews 05 ноември 2025 в 12:08 866 0
Снимка Фейсбук на Шкода
Първият метровлак от чешката "Шкода груп" пътува към София, съобщиха във фейсбук от компанията. 

След като мине редица изпитания, той ще бъде пуснат в движение. 

"Шкода" трябва да достави 8 метровлака, които ще се движат по първа и втора линия на метрото. Максималната скорост, която ще развиват, е 90 км/ч.

Договорът за доставката им бе подписан от изпълнителният директор на „Метрополитен“ ЕАД проф. Стоян Братоев и Зденек Свата – член на Съвета на директорите на „Шкода“, Чехия на 13 юли 2023 г. 

Стойността на влаковете, съгласно проведената открита обществена поръчка, възлиза на 68,5 млн. евро. 

