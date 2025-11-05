Първи нов влак на Шкода за метрото пътува към София (видео)

Първият метровлак от чешката "Шкода груп" пътува към София, съобщиха във фейсбук от компанията.

След като мине редица изпитания, той ще бъде пуснат в движение.

"Шкода" трябва да достави 8 метровлака, които ще се движат по първа и втора линия на метрото. Максималната скорост, която ще развиват, е 90 км/ч.

Договорът за доставката им бе подписан от изпълнителният директор на „Метрополитен“ ЕАД проф. Стоян Братоев и Зденек Свата – член на Съвета на директорите на „Шкода“, Чехия на 13 юли 2023 г.

Стойността на влаковете, съгласно проведената открита обществена поръчка, възлиза на 68,5 млн. евро.