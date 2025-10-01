Откриха академичната учебна година в СУ

Започна академичната учебна 2025/2026 година в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По традиция годината се открива на церемония в аулата на ректората.

"Много от най-светлите умове на България през годините са били част от Софийския университет "Св. Климент Охридски", вградили са в него част от интелекта си и не са пожалили сърцата си, за да придобие той днешния си облик на модерна национална образователна и научна институция, която заема своето достойно място в европейското академично пространство", каза ректорът на университета проф. д-р Георги Вълчев.

Вълчев не пропусна да даде за пример успеха на националния ни отбор по волейбол.

"Изживявахме всяка една тяхна победа, удивлявахме се от характера на тези млади момчета, от себераздаването им, от сърцатата им игра, от единството и взаимната подкрепа, която демонстрираха на терена, от самочувствието им да се изправят с достойнство срещу най-силните в света. Скоро, естествено, тази еуфория ще отмине, но ако си направите труда да проследите предстоящите им многобройни медийни изяви, ще осъзнаете, че зад този вдъхновяващ успех всъщност стоят много труд и постоянство, много пот, кръв и сълзи, много колективни усилия."

На церемонията по откриването присъстваха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на Комисията по образованието и науката в Народното събрание проф. Андрей Чорбанов, председателят на Националния синдикат "Висше образование и наука" проф. Лиляна Вълчева, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, ректори на университети, бивши ректори на Софийския университет, преподаватели и студенти.

"С огромно вълнение и гордост заставам пред вас – от преподавателската катедра, но и като възпитаник на Алма матер, към която изпитвам дълбока признателност", каза Наталия Киселова.

Тя подчерта, че университетът е не само образователна институция, а духовен и интелектуален стожер на българското общество.

Председателят на парламента припомни завета на Евлоги Георгиев, един от големите дарители на университета, че "няма прогрес без просвета". По думите ѝ това послание е особено актуално и днес, когато обществото се нуждае от знание, критично мислене и морални ориентири.

Към първокурсниците Наталия Киселова се обърна с думите:

"Вие ставате част от семейство със световно име. Бъдете дръзки, бъдете свободни в мисленето си, търсете знания и стойност – тук ще получите и най-доброто образование, и уроците на живота."

Церемонията завърши с изпълнение на университетския състав за старинна музика с диригент Красимира Цуцуманова, както и с традиционното връчване на книжки на новоприетите студенти и пожелание за успешна академична година за всички преподаватели и възпитаници на най-старото висше училище в България.