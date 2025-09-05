От ''парите следват ученика'' към повишаване на качеството - първи плахи стъпки

Изграждане на вътрешни системи за управление на качеството на образованието предлагат от Министерство на образованието и науката в нова наредба. Това са първите плахи стъпки на министерството към преместване на фокуса на системата към поощряване на качеството на образованието, а не на количеството записали се ученици.

Документът е публикуван за обществено обсъждане и се предвижда да влезе в сила от по-следващата 2026/2027 учебна година. В него за първи път се урежда в детайли как детските градини и училищата ще изграждат свои вътрешни системи за управление на качеството. Те ще включват анализ на потребностите и очакванията на децата, учениците, родителите и учителите, формулиране на цели, планиране на дейности, изпълнение, проследяване на резултатите и предприемане на конкретни мерки за подобрение.

Наредбата предвижда директорът на всяка образователна институция да определя комисия за управление на качеството. Тя ще се състои от педагогически специалисти от съответното училище или детска градина. Комисията ще организира процеса на самооценяване, ще събира и анализира данни и ще предлага мерки за подобрение, които ще се обсъждат от педагогическия съвет.

Качеството ще се оценява чрез рамки с ясни критерии и индикатори. В детските градини акцентът е върху индивидуалното развитие на всяко дете, приобщаващата и сигурна среда, играта като основен метод на учене и високата квалификация на педагогическите специалисти.

В училищата оценяването ще обхваща три области – образователен процес, училищно управление и институционална среда. Това включва проследяване на напредъка и резултатите на учениците, ефективността на преподаването, индивидуализирания подход, равния достъп до образование, както и прозрачността и ефективността на управленските процеси. Индикатори за качеството могат да са резултатите на учениците от външни оценявания и състезания, тяхната мотивация и ангажираност в училищния живот, удовлетвореността на родители и учители, сътрудничеството с местни общности и външни партньори.

Наредбата урежда вътрешната система за управление на качеството, като образователните институции ще имат възможност да си правят самооценка ежегодно. Тя ще допълни съществуващото външно оценяване на детски градини и училища, в които се прави инспекция веднъж на 5 години.

Все още не се предлага финансирането на образователните институции да е на база качествени критерии.

Системата на МОН сега е изградена на принципа „парите следват ученика“, при който всяко училище получава държавна субсидия според броя записани деца, а не според качеството на обучението. Така основният стимул за директорите е да задържат повече ученици, дори и с ниски резултати, вместо да повишават нивото на преподаване, тъй като финансирането зависи от количеството, а не от постиженията.

Очаква се бъдещата реформа да доведе до повишаване на качеството на образованието, по-високи резултати на учениците, индивидуален напредък на всяко дете и по-устойчиво развитие на образователните институции.