Оранжев и жълт код за жега, утре температурите падат с 3-4 градуса

Слънчево и горещо ще е времето днес. Оранжев код е обявен в 19 области в страната, в останалите кодът е жълт.

Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще са между 35° и 40°, в София – около 35 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините на височина 1200 метра ще бъде около 28°, а на 2000 метра - около 21 градуса.

Слънце ще грее и край морето. На брега термометрите ще се качат до 32°, а сред вълните от 2-3 бала - до 27 градуса.

Утре ще има временни увеличения на облачността, на отделни места в планините след обяд е възможно да превали. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса.