Оранжев и жълт код за жега, утре температурите падат с 3-4 градуса

OFFNews 11 август 2025 в 06:24 515 0
Опасно горещо време днес

Снимка БГНЕС/архив
Опасно горещо време днес

Слънчево и горещо ще е времето днес. Оранжев код е обявен в 19 области в страната, в останалите кодът е жълт. 

Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще са между 35° и 40°, в София – около 35 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините на височина 1200 метра ще бъде около 28°, а на 2000 метра - около 21 градуса.

Слънце ще грее и край морето. На брега термометрите ще се качат до 32°, а сред вълните от 2-3 бала - до 27 градуса.  

Утре ще има временни увеличения на облачността, на отделни места в планините след обяд е възможно да превали. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Как нежната душа на съдия Светлин Михайлов стана бухалка срещу Медиапул