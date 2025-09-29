Очаква се графикът за спиране на топлоподаването в ''Дружба'' 2

Очаква се днес да бъде обявен графикът, по който ще бъде спирано поетапно топлоподаването в столичния квартал "Дружба 2", в рамките на планирания 90-дневен ремонт на мрежата, който ще започне на 2 октомври.

От дружеството съобщиха, че първоначално услугата ще бъде преустановена за 2-3 дни, но в края на миналата седмица стана ясно, че това прекъсване ще продължи 8 дни.

Живеещи в "Дружба 2" не вярват на заявката на "Топлофикация София", че по време на неотложния ремонт в есенно-зимния сезон топлоподаването на всеки абонат ще бъде спирано максимум за 15 дни. В неделя те отново протестираха срещу плановете на дружеството.

"Още преди да е започнал ремонта сроковете се удължиха тройно. Каква е гаранцията, че от 3 месеца няма да станат 5 или 6 ?", казват протестиращи.

Директорът на Топлофикация Петър Петров няколко пъти заяви публично, че ще бъде направено всичко възможно ремонтът да приключи в по-кратки от заложените срокове. И че днес ще бъде публикуван график, по който ще се спира топлото в отделните жилищни сгради.

"Той ще бъде съобразен изцяло с всички прогнози за метеорологични условия, които имаме. Той е индикативен от гледна точка на това, че не знаем в момента, в който разкопаем, какво ще намери", заяви Петров.

Ремонтът ще струва над 57 милиона лева и трябва да бъде платен от дружество с дълг от 2 милиарда лева към "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг.