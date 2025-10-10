Настаняват безплатно в държавни жилища евакуираните от блок в кв. ''Хаджи Димитър''

Областната управа на София е предоставила държавни апартаменти за безвъзмездно ползване на евакуираните в столичния квартал „Хаджи Димитър“, съобщи във фейсбук областният управител на София Стефан Арсов.

Вече има семейство, което получи своя нов дом, посочва той.

Областният управител е поканил всички засегнати в Областната администрация, за да ги изслуша лично и да потърсят решение заедно. "Семействата споделиха тревогите си - разочарованието от липсата на навременна подкрепа, усещането, че са били пренебрегнати, и убеждението, че трагичната ситуация е можела да бъде предотвратена, ако някой беше проявил грижа навреме", добавя Стефан Арсов.

Жителите на блок в кв. "Хаджи Димитър" трябва да напуснат жилищата си заради сериозни пукнатини в сградата, които според тях са се появили заради строежа на метрото.

Омбудсманът на България поиска облекчена процедура за ремонта на жилищата на евакуираните в квартал „Хаджи Димитър“.