МОН увеличава психолозите в училищата

Министерството на образованието и науката увеличава броя на училищните психолози, за да се бори по-ефективно с агресията сред учениците, съобщава NOVA. По темата говориха директорът на 51-во училище „Елисавета Багряна“ Веселин Стефанов и психологът Михил Михайлов.
„Психолозите са много важна част от екипа на едно училище. Те са постоянно между учениците, наблюдават реакциите им и често първи забелязват, когато някое дете има проблем,“ посочи Стефанов.
Според него обаче най-големият проблем е недостигът на специалисти.
„При нас има само един психолог за над 1000 ученици. Един човек не може да обхване цялото училище“, обясни директорът.
Стефанов подчерта и нуждата от превенция, а не само реакция при вече възникнали конфликти.
„Често психологът се използва като наказателен инструмент – децата отиват при него, когато са направили нещо нередно. Това не е правилно. Той трябва да бъде медиатор между учителите, родителите и учениците, а не морален съдник“, заяви Михил Михайлов.
Михайлов коментира, че ролята на училищния психолог трябва да бъде ясно дефинирана, като според него количественото увеличаване не е достатъчно, ако не се промени културата в училищната среда. Той също обърна внимание на липсата на достатъчно подготвени специалисти.
„Тази професия не е достатъчно привлекателна. Утвърдените терапевти и консултанти рядко остават в институциите – те излизат от системата. За да има резултати, трябва да ги мотивираме и задържим", смята Михайлов.
