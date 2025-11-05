МОН увеличава психолозите в училищата

Министерството на образованието и науката увеличава броя на училищните психолози, за да се бори по-ефективно с агресията сред учениците, съобщава NOVA. По темата говориха директорът на 51-во училище „Елисавета Багряна“ Веселин Стефанов и психологът Михил Михайлов.

„Психолозите са много важна част от екипа на едно училище. Те са постоянно между учениците, наблюдават реакциите им и често първи забелязват, когато някое дете има проблем,“ посочи Стефанов.

Според него обаче най-големият проблем е недостигът на специалисти.

„При нас има само един психолог за над 1000 ученици. Един човек не може да обхване цялото училище“, обясни директорът.

Стефанов подчерта и нуждата от превенция, а не само реакция при вече възникнали конфликти.

„Често психологът се използва като наказателен инструмент – децата отиват при него, когато са направили нещо нередно. Това не е правилно. Той трябва да бъде медиатор между учителите, родителите и учениците, а не морален съдник“, заяви Михил Михайлов.

Михайлов коментира, че ролята на училищния психолог трябва да бъде ясно дефинирана, като според него количественото увеличаване не е достатъчно, ако не се промени културата в училищната среда. Той също обърна внимание на липсата на достатъчно подготвени специалисти.