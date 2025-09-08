Летни температури с дъх на есен

Слънчево ще е и днес, временно ще има и облаци, но дъжд не се очаква.

Температурите ще са летни, въпреки че есента вече се усеща.

Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София - около 29°.

По Черноморието ще става за плаж. Живакът ще се покачи до 26°-28°. Морето също ще става за къпане.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. 

