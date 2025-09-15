Кое е българското казино със световни номинации?

OFFNews 15 септември 2025 в 10:00 68 0
Кое е българското казино със световни номинации?
Кое е българското казино със световни номинации?

8888.bg – най-добрият сайт за казино и спорт – беше отличен с цели шест номинации за престижните международни награди SBC Awards. Сред категориите, в които платформата е забелязана, се открояват Innovation in Casino & Gaming Entertainment (Operator), Marketing Campaign of the Year (Operator) и Operator of the Year – Small Organisation.

SBC Awards са сред най-значимите отличия в индустрията, като оценяват постиженията на водещите компании в сферата на онлайн игрите и спорта. Номинациите за 8888.bg са признание за иновативния подход на платформата, силните маркетингови решения и високото качество на услугите, които предлага. Това е поредното доказателство за утвърдената позиция на 8888.bg като водещо име на пазара, което съчетава модерни технологии и внимание към потребителите.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Чичото на момчето от Русе разказва как стана инцидента с полицейския шеф