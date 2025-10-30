Кметът на район ''Изгрев'': Школата на министър Бачев се помещава незаконно в столично читалище

Театралната школа, основана от министъра на културата Мариан Бачев, се помещава незаконно в читалище в столичния квартал "Изток", заяви кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев в ефира на "Тази сутрин" по бТВ.

По думите му това е показала проверка, извършена от неговата администрация, след като избухна скандалът покрай актьора Росен Белов, който преподава в театралната работилница.

Белов, зaедно с д-р Станимир Хасърджиев, съосновател на Националната пациентска организация, и с гръцки модел и бивш служител във Френския легион бяха задържани за престъпление. Те се разследват за държане в плен и принуда на 20-годишен младеж.

Кметът посочи, че е извършена задълбочена проверка, от която излезли две неща - първото, по отношение на децата, всичко е било наред. Няма нерегламентирани действия от страна на преподавателите. Проверено е чрез разговори с деца, родители и ръководството. Второто, административната проверка – законно ли е присъствието на школата в читалището.

"За съжаление школата се помещава незаконно в читалището", посочи Георгиев.

Районният кмет уточни, че школата се помещава в читалището вече 10 години. Той показа договора за съвместна дейност, подписан от проф. Искра Аресенова, бившият председател на настоятелството на читалището и Мариан Бачев.

"Има нещо много важно за тези договори, да има протокол от заседание на настоятелството на читалището, с което то упълномощава председателя му да сключи такъв договор. Такова решение няма. Официално попитахме читалището има ли такова нещо, отговорът беше, че няма решение на настоятелството. Договорът е сключен за срок от една година, през 2018 г. има анекс, защото първият договор е срочен", допълни Георгиев.

Той каза още, че школата е плащала едва 100 лв. на месец наем на читалището. За тази сума се отдава театрална зала с осветление.

"Няма да задълбавам какви са таксите за децата, които са около 40 в момента. Преценили са, че тези 100 лв. не са достатъчни и 2018 г. сключват анекс със самата фондация, увеличавайки сумата на 200 лв., но отново без решение на настоятелството. До ден днешен, няма промяна. Административно погледнато, това е пропуск", заяви кметът и допълни, че досега не е имало сигнали срещу читалището.

Според него договорът трябва да се прекрати незабавно.

Между министър Бачев и районния кмет на "Изгрев" избухна ожесточен спор след гей скандала. Министърът коментира във Facebook, че е научил от социалните мрежи за започнала проверка на театралната работилница „Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт“, и подчерта, че очаква резултатите от проверката да бъдат публично оповестени.