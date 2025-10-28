Мариан Бачев: Нотариалната покана до кмета на ''Изгрев'' не е натиск, а защита на доброто ми име

„Не съм сплашвал кмета на район „Изгрев“.“

Това заяви министърът на културата Мариан Бачев в позиция до NOVA, след като в социалните мрежи избухна спор между него и районния кмет Делян Георгиев.

По-рано днес Бачев коментира във Facebook, че е научил от социалните мрежи за започнала проверка на театралната работилница „Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт“, и подчерта, че очаква резултатите от проверката да бъдат публично оповестени.

Кметът: „Няма да се огъвам“

Малко по-късно Георгиев реагира остро в своя профил:

„Ако министър Бачев си мисли, че ще ме сплаши чрез нотариални покани с искане за публично извинение в срок от три дни и телефонни обаждания от адвокати, много се е объркал! Няма да се извинявам, че си върша работата и ще продължа да го правя — без значение кой се чувства обиден или засегнат“, написа той.

Кметът подчерта, че проверката на школата ще продължи, независимо от отправените към него предупреждения.

Мариан Бачев: „Нотариалната покана е законов инструмент, не натиск“

В официална позиция до NOVA министърът отрече твърденията за натиск или сплашване.

„Нямам отношение към проверки, разпоредени от кмета на район „Изгрев“ по отношение на частни или общински структури. Не съм предприемал никакви действия, които могат да се тълкуват като натиск. Ако г-н Георгиев възприема официално изпратена нотариална покана като форма на натиск, това е лично негово тълкуване. Нотариалната покана е законен инструмент за защита на доброто име при публично разпространени неверни твърдения“, заяви Бачев.

Министърът уточни, че поканата е изпратена чрез неговия адвокат и представлява упражняване на право на защита срещу клевета, а не форма на административен натиск.

Реакция към позицията на Съюза на артистите

Бачев отговори и на обвиненията на Съюза на артистите в България, че използва служебното си положение за натиск върху хора от сектора.

„Смятам твърденията на Съюза на артистите в България за необосновани и недопустими. Като министър действам единствено в рамките на законовите си правомощия, в защита на обществения интерес, прозрачност и добро управление. Подобни обвинения, когато не са подкрепени с факти, подкопават доверието в институциите и отклоняват фокуса от реалния разговор за състоянието на българската култура“, коментира той.

Както OFFNews писа, министърът на културата Мариан Бачев публикува във Facebook, че е разбрал за задържането на актьора Росен Белов на 25 октомври сутринта и че е уведомил родителите на децата от театралната школа „Аркадия Фюжън Арт“ – в която той е преподавател.

Министърът уточни, че Белов е на граждански договор, не е съдружник във фондацията – както и че очаква публично да бъдат изнесени резултатите от проверката, чието начало е обявено от кмета на район „Изгрев“.



Днес Софийският градски съд реши да остави под стража бившия председател на Национална пациентска организация (НПО) Станимир Хасърджиев, който е обвинен в престъпление, свързано с принуда и употреба на оръжие срещу 20-годишен младеж.

Той е задържан заедно с актьора Белов, гръцки модел и бивш военнослужещ. НПО-то се разграничи от него и посочи, че отношението ѝ с него е прекратено още на 15 септември 2025 г. поради „лични и системни проблеми“ под негово ръководство.