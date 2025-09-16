ИПБ иска оставката на директора на Агенцията за безопасност на движението по пътищата

От Института за пътна безопасност поискаха оставката на директора на Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата Малина Крумова.

В мотивите на организацията се казва, че вече шест години агенцията не изпълнява основната си функция - да бъде координиращ и водещ орган за безопасността по пътищата, и в случаи като катастрофата с 12-годишната Сияна не поема отговорността, а я прехвърля на други институции.

В декларацията от ИПБ пишат още, че "създадена по настояване на гражданския сектор, Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата трябваше да зададе посока, да координира усилията, да изгражда доверие и обща национална стратегия. Ключовата и функция е да информира премиера за пропуските в различните ведомства и да подобри взаимодействието между тях. Шест години по-късно реалността е друга".

Липса на диалог и взаимодействие с неправителствения сектор, няма цялостна държавна политика по потъна безопасност, няма ясно дефинирани цели около, които всички да се обединят, институциите продължават да не работят в синхрон, а на парче; предприемат се мерки само тогава, когато трагедията е факт, България продължава да е на първо място в ЕС по загинали в катастрофи на глава от населението.

Декларацията е изпратена до премиера Росен Желязков и е подписана от 14 неправителствени организации.