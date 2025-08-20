Инцидент в завод Арсенал, работник е обгорял тежко

Работник е пострадал при инцидент във военния завод „Арсенал“ в Казанлък при производствена авария.
Мъжът е тежко обгорял, предава БГНЕС.
Тепърва ще се прави оглед на местопроизшествието и ще се изясняват причините за случилото се.
Това е поредният тежък инцидент в оръжейницата. Само преди седмици при повреда на машина загина друг работник в оръжейницата, припомня бТВ. Инцидентът стана в цех за изсушаване на нитроглицеринова смес, която се използва за производство на барут, в завод №3.
20.08 2025 в 13:21
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
