Инцидент в завод Арсенал, работник е обгорял тежко

Работник е пострадал при инцидент във военния завод „Арсенал“ в Казанлък при производствена авария.

Мъжът е тежко обгорял, предава БГНЕС.

Тепърва ще се прави оглед на местопроизшествието и ще се изясняват причините за случилото се.

Това е поредният тежък инцидент в оръжейницата. Само преди седмици при повреда на машина загина друг работник в оръжейницата, припомня бТВ. Инцидентът стана в цех за изсушаване на нитроглицеринова смес, която се използва за производство на барут, в завод №3.