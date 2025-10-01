Филм за ''Капачки за бъдеще'' тръгва по кината, приходите спасяват детски животи

„Капачки за бъдеще“ стартира като гражданска инициатива през 2017 г. – идея на Лазар Радков и Мартина Йорданова. Моделът е прост и работи: хората събират пластмасови капачки (и други рециклируеми опаковки), те се предават за рециклиране, а средствата се влагат в животоспасяваща техника за бебета и деца – първо кувьози, после и детски линейки и друга апаратура. Още през октомври 2017 г. е дарен първият кувьоз (в Червен бряг), което задава темпото на следващите акции из цялата страна. Инициативата се прави доброволно – без заплати за организаторите, с фокус върху отчетност и видими резултати. За мащаба най-добре говорят числата: в публични отчети и интервюта организаторите посочват стотици тонове събрана пластмаса и десетки дарени кувьози в болници в различни градове, към които в последните години се добавиха и дарени линейки. Това превърна „Капачки за бъдеще“ в една от най-разпознаваемите каузи у нас – от малки детски градини до големи фирми и общини, всички вече знаят къде да носят капачките си.

''Великани'': филм за ''Капачки за бъдеще'' тръгва по кината, а 100% от приходите спасяват детски животи

Премиера: 9 октомври, 19:00 ч., зала 1 на НДК.

Цел: автоматичен външен дефибрилатор (AED) във всяко държавно средно училище в България.

„Филмът за Капачки за бъдеще е готов… а аз съм малко емоционално изцеден“, пише авторът на лентата в мрежата. И добавя онова, което всъщност е най-важно: това не е просто разказ за кауза, а инструмент за още животоспасяваща помощ. Всички приходи – 100% – отиват за закупуване на автоматични външни дефибрилатори (AED) за българските училища.

Какво ще видим

Филмът проследява пътя на „Капачки за бъдеще“ – от първите събирани капачки до кувьозите и линейките, дарени в десетки болници. Ще чуете истории на родители и лекари, ще видите доброволци и малки общности, които стават големи, когато действат заедно. „А повечето хора, които гледаха филма, плакаха накрая“, признава авторът. Не обещава сълзи, обещава смисъл.

Защо точно дефибрилатори

Автоматичният външен дефибрилатор е лесен за използване апарат, който дава шанс при внезапен сърдечен арест, когато минутите са решаващи. В много държави на запад AED е част от стандартното оборудване в училища, спортни зали и обществени сгради. Идеята тук е простичка: да направим нормалното по света нормално и у нас.

Конкретните цели

Ако на 9 октомври зала 1 на НДК се напълни (ок. 2600 души), в рамките на следващия месец каузата ще дари 20 дефибрилатора на 20 училища.

Ако в следващите три месеца филмът бъде гледан от 100 000 души по кината, ще се осигури по един AED за всички 600+ държавни средни училища в България.

Това е рядък случай, в който един билет = много повече от кино.

Как можем да помогнем

Отиваме на кино – стартът е на 9 октомври, зала 1 на НДК; след това – в кината в страната.

Разказваме нататък – на приятели, в семейството, в училищната чат-група.

Водим близките си – защото добрите неща се случват масово, не можем сами.

„От всеки един от нас зависи каква ще бъде България“, пише авторът. Понякога е нужно само да подадем ръка – или да купим билет. И да си тръгнем от залата с мисълта, че сме оставили следа, не просто отпечатък от пуканки.

„Вие сте като заглавието на филма. Вие сте ВЕЛИКАНИ.“ – посланието е за всички, които ще гледат, споделят и подкрепят.

OFFNews ще следи каузата и резултатите от прожекциите. А билети можете да си купите ТУК.