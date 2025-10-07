До края на седмицата СО решава за кризата с боклука в Люлин и Красно село

42 контейнера за отпадъци има на столичната улици "Лайош Кошут" по протежението на "Пирогов", вчера боклуците не бяха извозени до обяд, съобщи кметът на район "Красно село" Цвета Николаева като коментира кризисната ситуация с отпадъците в района и в Люлин на заседание на комисията по екология към СОС.

Лично съм пратила нашето БКС ръчно да обработи боклука. Това значи с ръце, с ръкавици, от кофата да се вади боклукът, да се натоварва на камион и респективно този камион да се разтоварва. За целия ден - момчетата работиха 12 часа, успяхме да разтоварим 8 контейнера. Да стигнем до пълна катастрофа няма да отнеме много време. И не знам как този вече генериран отпадък - като се извози, как ще се почистят местата, на които са хвърлени боклуци, там трябва да се измие, да се направи дезинфекция", каза Николаева.

В Люлин има 1500 контейнера, извозват се по 3 на час, заяви кметът на района Георги

До края на седмицата ще имаме яснота за всичките 6 поръчки за сметопочистването по райони, кои ще бъдат прекратени, за кои ще подпишем договори. За зона 3, за която няма кандидат, ще се премине към пряко договаряне, обясни зам.-кметът по екология Надежда Бобчева пред общинските съветници.

Тя припомни предложените цени от фирмите за съответните зони, в които са разпределени столичните райони: Зона 1 - 379 лева на тон, Зона 2 - 325 лв. на тон, зона 4 - 166 лв на тон, зона 5 - 348 лева на то, зона 6 - 349 лева на тон и в зона 7 - 349 лева на тон.

Ако на Софекострой бъде закупена техниката, която те желаят, почистването ще бъде възложено на тях в Красно село и Люлюн, обясни Бобчева. Но подчерта, че от работата на общинската фирма, която в момента чисти Красна поляна, има сигнали от недоволни граждани.

Пред екокомисия от фирмата обясниха, че в момента персонала им е достатъчен да покриват 70-80% от необходимия капацитет за чистене на "Красна поляна". Днес имам 5 камиона, утре - 7, зависи кой кога влиза в сервиза, кога излиза, заяви пред съветниците шефът на дружеството Даниел Йорданов.

Ще се внесе доклад на базата на изготвения от фирмата анализ каква техника е необходима и вероятно ще иман инхаус възлагане по съкратени срокове.

От „Спаси София“ внесоха доклад, с който предлагат отпускане на целеви заем от 3 милиона лева на Общинското дружество, от Столична община.