Спаси София за кризата с боклука: Спешен заем от 3 млн. лв. за Софекострой

Спаси София е внесла доклад за отпускане на заем от 3 млн. лева за общинското дружество „Софекострой“, като средствата да се използват единствено за закупуване на техника и кофи за отпадъци, съобщиха от партията.

Очакваме всички общински съветници, независимо от политическите си различия, да подкрепят доклада за увеличаване на капацитета на „Софекострой, заяви Борис Бонев и призова кмета Терзиев още днес да внесе органиграмата на общината, за да могат двата доклада да се разгледат още този четвъртък на заседанието на общинския съвет.

Бонев коментира и публикации, според които „Софекострой“ бил отказал да помогне в кризата с боклука в Красно село и Люлин. „Това е невярно – още на 3 октомври дружеството е изпратило официален отговор, че е готово да помогне и да действа, въпреки кратките срокове и липсата на информация“, поясни той. По думите му, общинското дружество в случая е действало в подкрепа на кмета, а не срещу него.

Бонев благодари и на районните кметове на „Люлин“ и „Красно село“, които, въпреки че почистването не е в преките им правомощия, вече дни наред са на терен.

„Би било крайно безотговорно, някой да не подкрепи усилията за изграждане на общински капацитет“, заяви Бонев и допълни, че това е първата стъпка към трайно решаване на проблема със зависимостта от частните фирми. „Докато почистването е в частни ръце, градът ще бъде изложен на постоянен рекет и натиск за по-високи цени. В почти всички европейски градове с високо качество на живот почистването е общинско – и това трябва да бъде и нашият път“, подчерта той.