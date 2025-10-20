Ден на траур в Созопол заради тримата загинали младежи

Ден на траур е обявен в община Созопол днес в знак на съпричастност към трагичната гибел на тримата загинали на 17 октомври младежи в тежката катастрофа на пътя Созопол – Черноморец.

Инцидентът стана около 23:15 ч., когато на пътя между Созопол и Черноморец, в района на 19-ия километър, кола с варненска регистрация излезе от пътното платно и се блъсна в крайпътно дърво. Загинаха 18-годишният шофьор и двамата му 17-годишни придружители.

Знамената на всички общински сгради и обществени места ще бъдат спуснати наполовина. Отменят се всички публични тържества и развлекателни събития, организирани на територията на Община Созопол, с изключение на тези от личен характер, съобщават от местната администрация.

В случай, че предварително планирано събитие не може да бъде отменено, организаторите следва да го съобразят с обявения траур и то да започне с минута мълчание в памет на загиналите.

Кметът Тихомир Янакиев и общинската администрация изказват искрени съболезнования към семействата и близките на починалите деца.