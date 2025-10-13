Държавата осигурява питейна вода за пострадалите райони в Бургаско

Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ще предостави 60 480 литра бутилирана изворна вода на Областна администрация – Бургас, след решение на Министерския съвет. Помощта се отпуска по искане на областния управител за преодоляване на последиците от кризисната ситуация след опустошителните наводнения в региона.

Водата ще бъде доставена в Свети Влас и Китен, където достъпът до питейна вода е силно затруднен. Общото количество включва 30 240 литра в бутилки от 1,5 литра и още 30 240 литра в туби от 10 литра.

Държавната агенция вече е организирала незабавно транспортиране на помощта, за да може доставките да достигнат възможно най-бързо до засегнатите населени места.