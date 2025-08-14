Битката с пожарите: Хиляди огнища в Пирин, още гори край язовир Кърджали и Угърчин

Все още не е потушен пожарът в Пирин, който гори вече 21 дни. Засегнатата територия в национален парк Пирин засега е около 15 декара.

Два самолета и два хеликоптера помагаха потушаването на огъня вчера. Над 150 пожарникари, военни, горски служители и доброволци бяха на терен, за да гасят и да правят просеки, за да ограничат разпространението му.

Пожарът над санданското село Илинденци продължава до гори на два фронта, а огнищата са хиляди.

Цяла нощ екипи на пожарната се бориха с пламъците край Кърджали, за да не стигнат до близките села Ридово и Снежинка.

Вчера огънят се разгоря бързо заради силния вятър.

Шест противопожарни екипа и техника на горските служби и общината в Кърджали се бориха с огъня. Верижни машини проправиха просеки, за да се ограничи периметъра на пожара. Общината е в готовност да осигури подслон на местните хора, ако се наложи евакуация.

Все още не е потушен и пожарът в землището на Угърчин, който започна вчера следобед. Огънят обаче беше локализиран, а пожарникари дежуриха и през нощта.

Пламъците са обхванали низово 250 дка широколистна гора и 50 дка иглолистна. Изгорели са и 50 дка сухи треви и храсти. Спасена е овощна градина.

Няма засегнати къщи и пострадали хора, съобщи БНР.