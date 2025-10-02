Българин е сред задържаните от Израел на кораб от флотилията Глоубъл Сумуд

Сред чуждите граждани на борда на един от корабите, част от флотилията Глоубъл Сумуд, има и български гражданин, съобщи МВнР. Същият заедно с граждани на редица други държави е сред задържаните в рамките на проведената израелска операция.

Израелски военни се качиха на борда на плавателни съдове от международната флотилия превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа, стана ясно по-рано днес. На борда на лодките и корабите имаше парламентаристи и екоактивисти, сред които шведската активистка Грета Тунберг.

Министерството на външните работи следи развитията, свързани флотилията, от момента на нейното отплаване.

Задържаните лица поетапно се отвеждат към израелското пристанище Ашдод. Местните власти са осигурили възможност за медицински грижи при необходимост.

Българското посолство в Тел Авив е поискало консулски достъп до българския гражданин, както и гарантиране спазването на неговите права. Посолството остава в контакт с компетентните власти, следи развитието на случая и ще информира своевременно за всяка нова информация.