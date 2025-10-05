10 камиона извозват боклука в Люлин и Красно село

Днес е първият ден от въведената временна двуседмична организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село". 10 камиона работят с приоритет да извозват отпадъците от контейнерите, с които хората са свикнали, съобщиха от Столична община.
Продължаваме да осигуряваме услугата за всички граждани чрез ресурса на СПТО (общинския завод за третиране на отпадъци). Ситуацията е под контрол и протича според предварителните очаквания, написа кметът на София Васил Терзиев във фейсбук.
За да улесним събирането, поставяме и допълнителни съдове, като следим ситуацията и нуждите на всеки квартал, уточнява той.
Представители на Столичен инспекторат засякоха нерегламентирано изхвърляне на отпадъци - включително от търговски обекти в кофите за битова смет, което е абсолютно незаконно. От утре мобилизираме допълнителни нощни дежурства на инспекторите, за да глобяват нарушителите на място, съобщи още столичният кмет.
Призовавам гражданите да следват нашите инструкции през следващите две седмици: https://www.sofia.bg/en/w/6767229
Няма да позволя на никого да изнудва софиянци. Единственият кандидат в обществената поръчка за районите “Люлин” и “Красно село” предложи цена, два пъти по-висока от прогнозните. Ако сега кажем, че е приемливо да ни натоварят двойно, това ще бъде новото ни ежедневие. София няма да се поддаде. Благодаря на екипите на СПТО, Столичен инспекторат и всички, които продължават да работят неуморно. Осъзнавам, че може да има неудобства, и ще направим всичко по силите си те да бъдат възможно най-малки. Апелирам за търпение, мобилизация, дисциплина и взаимопомощ. Заедно можем да се справим!, пише Терзиев.
По-рано днес кметът на район „Люлин“ Георги Тодоров заяви, че от общо осем точки с големи контейнери, които следва бъдат разположени на територията на района, има само един.
Новите локации за контейнери са само допълнителен ресурс, подчертаха от Столична община.
