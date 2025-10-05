Кметът на ''Люлин'' се оплака от липсата на контейнери за отпадъците

От общо осем точки с големи контейнери, които следва бъдат разположени на територията на „Люлин“, има само един, който не е с тези габарити и размери, представени вчера, а с много по-малък габарит.

Това каза пред журналисти кметът на район „Люлин“ Георги Тодоров, след съвещанието на свикания от него Кризисен щаб за овладяване на кризата със сметоизвозването.

"Получих уверение, че до края на деня ще бъдат разположени всички осем контейнера", каза Тодоров. Той подчерта, че утре рано сутринта това ще бъде проверено и обществото ще бъде информирано дали се е случило.

Ситуацията е кризисна и извънредна. Колегите са на терен цял ден и се установява, че по-голямата част от контейнерите за общ битов отпадък към този час все още не са извозени. Обичайно това за район „Люлин“ се случва до към обяд, обясни Тодоров.

Той увери, че районната администрация осигурява почистването на малките кошчета за боклук около спирките на градския транспорт, както и по улиците и булевардите. По думите му има около 800 малки кошчета на територията на района и те са почистени.

Кметът подчерта, че районът разполага с три камиона с товароносимост между пет и осем контейнера за битов отпадък, а има около 1500 големи сиви контейнера за общ битов отпадък.

Изводите, които аз си правя са, че следва да се оптимизира и интензифицира дейността по сметоизвозване. Да се премине на трисменен денонощен режим на работа с цялата техника, с която разполага Столична община и столичното предприятие за третиране на отпадъци. Така че да се минимизира в максимален обем това забавяне, защото всяко едно забавяне, всеки един ден, означава лавинообразно натрупване на отпадъци, каза още кметът на района.

"Люлин" не заслужава да бъде сметището на София. Тук живеят софиянци, с равни права на всички останали. Мой дълг е да опазим живота и здравето на гражданите. Правим всичко възможно", каза кметът.

Той призова гражданите да бъдат бдителни и да пращат сигнали за проблеми и нередности. Кметът обяви още, че ще бъде разкрит и интернет сайт за подаване на сигнали, като от там те ще бъдат разпределяни към компетентните институции. Кметът призова също през следващия двуседмичен период да не бъдат изхвърляни едрогабаритни отпадъци.

Запитан какво ще случи след като изтече кризисната двуседмична организация на сметосъбирането, кметът отговори: "Това не мога да отговоря, защото не съм възложител на обществената поръчка, нито отговарям за тази дейност".