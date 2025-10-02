Теодосий Спасов и Стоян Янкулов-Стунджи в новата песен на Молец (видео)

След близо седем месеца подготовка, „Молец“ издава, наречена „Вече знам“, с участието на Теодосий Спасов (кавал) и Стоян Янкулов-Стунджи (ударни), информират от екипа на дуото.

Видеоклипът отново е на режисьора Крис Захариев, а оператор е Пламен Каменов.

Премиерата на песента идва само няколко седмици преди акустичните концерти на групата в зала 1 на НДК – на 4 и 5 ноември 2025 г. И на двете дати групата ще представи най-новия си албум "Параклис".

Както OFFNews писа, след едногодишна творческа пауза група „Молец“ се завръща на музикалната сцена с нов албум и специален акустичен концерт. Дългоочакваното събитие ще се проведе на 4 и 5 ноември в Зала 1 на НДК, когато групата ще представи своя най-нов албум, озаглавен „ПАРАКЛИС“. Всички песни ще бъдат изпълнени за първи и последен път в изцяло акустични аранжименти. Спектакълът ще потопи публиката в едно неповторимо музикално изживяване, което ще остане в историята.

На сцената за концерта „ПАРАКЛИС“ – АКУСТИЧНО, „Молец“ ще излязат в разширен състав с над 10 музиканти. Към тях ще се присъединят вокалното трио „Фида“ и струнен квартет, които ще добавят дълбочина и емоция към вече познатото звучене на групата. Това е колаборация, която ще засили магията на музиката и ще даде на публиката преживяване, което ще помни дълго.