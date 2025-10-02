Симфоничният оркестър на БНР откри новия сезон със символичен протест

Симфоничният оркестър на Българското национално радио (БНР) откри новия си сезон със символичен протест и бурни аплодисменти тази вечер в зала „България“. Музикантите изсвириха програмата облечени в светлоотразителни жилетки върху концертните си тоалети в знак на недоволство от условията на труд и заплащането.

От сцената беше прочетено отворено писмо от Гергана Милтенова от хора на БНР. „Напомняме на властимащите, че и ние имаме деца и семейства, които трябва да храним. Ние също храним душите на публиката и за да продължим да го правим, властимащите трябва да се погрижат за нас“, каза тя. Милтенова определи ситуацията на музикалните състави на БНР като позорна в световен мащаб.

„Моите колеги са наистина изключително чувствителни и интелигентни хора. Някои от тях са с няколко висши образования, а всички много години се занимават с това, за да могат въобще да бъдат част от един такъв прекрасен оркестър“, каза за БТА диригентът Константин Илиевски, който също се присъедини към протеста, заставайки на сцената със светлоотразителна жилетка.

„Нашият протест, както виждате, е мирен. Изключително важно е, че имаме подкрепата на генералния директор на Българското национално радио“, подчерта Илиевски. Той уточни, че действията на музикантите не са насочени срещу ръководството на БНР, а са апел към обществеността и политиците да намерят решение на проблема.

Датата за откриващия концерт е избрана символично на 1 октомври, когато се отбелязва Международният ден на музиката, обясни Илиевски. „Както видяхме в залата, публиката разбра нашата идея и ни подкрепи, за което наистина много се радвам“, каза още той.

В програмата бяха включени „Празненство“ от Красимир Тасков – по повод 70-годишнината на композитора, българската премиера на Концерт за маримба и оркестър от Гийом Конесон, със солист Василена Серафимова, както и Симфония № 1 „Титан“ от Густав Малер.

Изпълненията бяха посрещнати с бурни аплодисменти от публиката.