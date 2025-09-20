Преоблечени руснаци се правят на чужденци на Интервизия - кремълския отговор на Евровизия

Тази вечер е първото издание на „Интервизия“ – музикалния конкурс, представян от руските власти като алтернатива на „Евровизия“.

Конкурсът, в който ще участват изпълнители от 23 държави, е замислен не само като музикално шоу, но и като инструмент за „мека сила“ и промотиране на „духовни ценности“ и положителен образ на Русия в чужбина.

Русия бе отстранена от „Евровизия“ през 2022 г. след началото на пълномащабната ѝ война срещу Украйна.

Прокремълските медии представят конкурса „Интервизия“ като „планетарен по мащаб“ и „събитие от световно значение“.

На сцената ще излязат певци от Беларус, Бразилия, Венесуела, Виетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Киргизстан, Мадагаскар, Обединените арабски емирства, Русия, Саудитска Арабия, Сърбия, Съединените щати, Таджикистан, Узбекистан, Етиопия и Южноафриканската република.

Русия ще бъде представена от певеца Ярослав Дронов, известен като Shaman, който е сред най-популярните изпълнители с ултрапатриотичен репертоар.

Главната награда е 30 милиона рубли (около 360 000 долара).

Оказа се, че за масовките на генералните репетиции са наемани руски статисти, преоблечени като „чуждестранни гости“. Заплащането – шест хиляди рубли (около 70 долара) за два работни дни.

„Аз съм тук за забавление, приятели ме поканиха. Разбира се, бих искал да съм на истинската „Евровизия“, но тъй няма как, ще гледам това“, разказа участник в масовката пред телеграм канала "Осторожно, новости".