Почина кинолегендата Клаудия Кардинале

Кинолегендата Клаудия Кардинале почина на 87-годишна възраст в дома си в Немюр, близо до Париж.

Тъжната новина бе обявена от агента й Лоран Саври пред АФП, цитирана от БТА. „Тя ни оставя в наследство образа на една свободна и вдъхновена личност както в пътя си на артист, така и на жена“, заяви Саври.

Родена в Тунис на 15 април 1938 г., Каудия Кардинале е една от най-награждаваните актриси в италианското кино. В кариерата си е печелиа три пъти приза „Давид на Донатело“ (известен като „италианските Оскари“), както и „Златен лъв“ за цялостна кариера, връчен й на Международния филмов фестивал във Венеция през 1993 г., почетен „Давид“, също за цялостна кариера, през 1997-а, както и "Златна мечка" за цялостна кариера от Берлинале през 2002-ра.

Кардинале се е снимала при някои от най-големите режисьори на нашето време, сред които Лукино Висконти, Федерико Фелини, Ричард Брукс, Анри Верньой, Серджо Леоне.

Сред най-известните филми с нейно участие са "Либера, любов моя" и „Красивият Антонио“ на Мауро Болонини редом с Марчело Мастрояни, „Момичето с куфара“ на Валерио Дзурлини, „Осем и половина“ на Федерико Фелини, "Роко и неговите братя" и „Гепардът“ на Лукино Висконти със знаменитата бална сцена в партньорство с Ален Делон, "Имало едно време на Запад" на Серджо Леоне, „Момичето на Бубе“ на Луиджи Коменчини, „Денят на кукумявката“ на Дамиано Дамиани, "Петролотърсачките" на Кристиан Жак, където е в екранна конкуренция с Брижит Бардо, „Кожата“ на Лилиана Кавани. Била е в историческите образи на сестрата на Наполеон Полин Бонапарт („Аустерлиц“) и Кларета Петачи – любовницата на Мусолини, в „Кларета“ на Паскуале Скуитиери и др.

През октомври 2015 година Клаудия Кардинале пристигна в България за премиерата на българския филм "Имало едно време един уестърн" (Twice upon a time in the West) на режисьора Борис Десподов, в който актрисата изигра себе си. По време на посещението си у нас тя получи титлата "доктор хонорис кауза" на Националната академия по театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов".