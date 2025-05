Мария Бакалова отива в Бургас за галата на късометражния филм ''Това, което остава''

Номинираната за "Оскар" българска актриса Мария Бакалова ще бъде в Бургас за галапремиерата на късометражния филм „Това, което остава“ (режисьор Димитрис Георгиев) на 1 юни в Културен дом НХК. Събитието ще постави финал на обиколката на лентата след премиерите ѝ в София, Стара Загора и Пловдив, съобщават от екипа на продукцията.

В същия ден, 1 юни, филмът ще бъде достъпен и за зрителите в цялата страна чрез платформата MAX, което ще даде възможност на още по-широка аудитория да се докосне до тази лична и обществено значима история.

В „Това, което остава“ освен Мария Бакалова участват още Захари Бахаров, Елена Телбис, Ян Лозов и Симеон Георгиев. Сюжетът проследява младия Ян, който след смъртта на сестра си в катастрофа започва да разплита нишките на семейно мълчание, пропито с вина, срам и несправедливост. Филмът не само разказва лична история, но отправя и критичен поглед към съвремието и закъсняващите институции. За филма режисьорът Димитрис Георгиев черпи вдъхновение от лична трагедия. Той губи баща си в катастрофа и заедно със сценариста Марий Росен създават емоционален разказ с послание.

Продукцията е реализирана от No Blink Pictures, New European Wave Entertainment и Five Oceans, с подкрепата на Националния филмов център, Община Стара Загора, Община София, Община Бургас и Министерството на младежта и спорта.