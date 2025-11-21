Ерос Рамацоти представя в София нов албум

Пет месеца преди концерта си в София, Ерос Рамацоти издава нов албум, наречен Una Storia Importante/Una Historia Importante – проект, който събира в себе си четири десетилетия музика, емоции и истории, информират от Fest Team.
Припомнят, че българската публика ще има възможността да чуе албума на живо на 24 април 2026 г. в „Арена 8888 София“.
В албума намират място някои от най-обичаните песни на артиста – както на италиански, така и на испански език, представени с нови аранжименти, както и няколко нови парчета. Сред тях е хитовият Il mio giorno preferito/Mi día preferido, който донесе на Ерос Рамацоти рекорд – той стана първият артист през 2025 г., дебютирал директно под №1 в класацията EarOne Airplay.
Проектът от 15 песни е реализиран заедно с известния продуцент CanovA и включва участия на имена, сред които Алиша Кийс, която се присъединява в новата версия на L’aurora/La Aurora. Участват още Карин Леон, Лали, Кани Гарсия, Ултимо, Джорджа и Андреа Бочели.
Световното турне Una Storia Importante World Tour, вдъхновено от този нов музикален етап, започва на 14 февруари 2026 г. в Accor Arena, Париж, и ще премине през 30 държави в Европа, Северна Америка, Канада и Латинска Америка.
