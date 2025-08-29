Trustee Plus променя начина, по който българите използват криптовалути през 2025 година

Могат ли криптовалутите да бъдат толкова лесни за използване, колкото традиционните пари? В случая с приложението Trustee Plus отговорът е: да. Благодарение на интуитивния интерфейс и вградените инструменти, все повече хора в България откриват, че транзакциите с крипто не трябва да бъдат сложни. Приложението улеснява и създаване на портфейл за криптовалута само за няколко минути, дори за пълни начинаещи.

Едно от най-удобните решения, предлагани от платформата, е платежната карта Trustee — всъщност карта Quicko Digital, напълно интегрирана с приложението. Тя позволява бързо да се зареди сметката с крипто средства от Trustee Plus и да се плаща във всеки магазин — достатъчно е да бъде добавена към Google Pay или Apple Pay. Целият процес протича без комисиони и без нужда от конвертиране на валути във външни услуги.

За хората, които тепърва започват своето пътешествие в света на криптовалутите, приложението е подготвило и прост наръчник, който обяснява как да се купят криптовалути с помощта на банкова карта или превод. Там е включена и стъпка по стъпка инструкция за създаване на биткойн портфейл, което прави навлизането още по-достъпно.

Trustee Plus може да се похвали с база от над 900 000 потребители, като вече значителна част от тях идва от България. Високите оценки на приложението — 4,7 в App Store и 4,6 в Google Play — потвърждават неговата надеждност. Освен това цели 93% от случаите, подадени до техническата поддръжка, приключват с положително решение.

Според CEO Trustee Plus, Вадим Груша: „Не става дума само за съхранение на криптовалути. Става дума за това да можеш да ги използваш — всеки ден, удобно, практично. Trustee Plus беше създаден с мисълта криптовалутите наистина да работят в реалния свят.“

През средата на 2025 година платежните решения, предлагани от Trustee Plus, попаднаха в списъка на най-добрите крипто портфейли за 2025 г., изготвен от редакцията на Incrypted – най-големия крипто портал в Източна Европа. Експертите оцениха високо адаптирането към българския пазар, лекотата на използване и реалната функционалност.