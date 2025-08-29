Trustee Plus променя начина, по който българите използват криптовалути през 2025 година

Trustee Plus променя начина, по който българите използват криптовалути през 2025 година

Trustee Plus променя начина, по който българите използват криптовалути през 2025 година

Могат ли криптовалутите да бъдат толкова лесни за използване, колкото традиционните пари? В случая с приложението Trustee Plus отговорът е: да. Благодарение на интуитивния интерфейс и вградените инструменти, все повече хора в България откриват, че транзакциите с крипто не трябва да бъдат сложни. Приложението улеснява и създаване на портфейл за криптовалута само за няколко минути, дори за пълни начинаещи.

Едно от най-удобните решения, предлагани от платформата, е платежната карта Trustee — всъщност карта Quicko Digital, напълно интегрирана с приложението. Тя позволява бързо да се зареди сметката с крипто средства от Trustee Plus и да се плаща във всеки магазин — достатъчно е да бъде добавена към Google Pay или Apple Pay. Целият процес протича без комисиони и без нужда от конвертиране на валути във външни услуги.

За хората, които тепърва започват своето пътешествие в света на криптовалутите, приложението е подготвило и прост наръчник, който обяснява как да се купят криптовалути с помощта на банкова карта или превод. Там е включена и стъпка по стъпка инструкция за създаване на биткойн портфейл, което прави навлизането още по-достъпно.

Trustee Plus може да се похвали с база от над 900 000 потребители, като вече значителна част от тях идва от България. Високите оценки на приложението — 4,7 в App Store и 4,6 в Google Play — потвърждават неговата надеждност. Освен това цели 93% от случаите, подадени до техническата поддръжка, приключват с положително решение.

Според CEO Trustee Plus, Вадим Груша: „Не става дума само за съхранение на криптовалути. Става дума за това да можеш да ги използваш — всеки ден, удобно, практично. Trustee Plus беше създаден с мисълта криптовалутите наистина да работят в реалния свят.“

През средата на 2025 година платежните решения, предлагани от Trustee Plus, попаднаха в списъка на най-добрите крипто портфейли за 2025 г., изготвен от редакцията на Incrypted – най-големия крипто портал в Източна Европа. Експертите оцениха високо адаптирането към българския пазар, лекотата на използване и реалната функционалност.

