Сметната палата отчита ръст от 60% наложени глоби през 2025

През миналата година Сметната палата е изпратила на Прокуратурата 7 одитни доклада със съмнения за извършени престъпления в Министерството на културата, Националния компенсационен жилищен фонд и в общините Благоевград, Монтана, Козлодуй, Радомир и Костенец.

Доклади със сигнали са изпратени и до АДФИ, Министерския съвет, общински съвети и НАП. Общо 124 страници е отчетът и съдържа 370 одита, в четири раздела и обхваща над 400 субекта, предаде БНТ.

Рекорден ръст от над 60% актове за административнонаказателни производства за 350 хил. лв. отчитат от Сметната палата.

"По-скоро тук може да се каже, че става въпрос за нарушения, основно по Закона за обществените поръчки. Имаме известем ръст и по изборния кодекс, но там е разбираемо, тъй като имаше доста серизно количество избори", каза Димитър Главчев, председател на Сметната палата.

Дейността на одитния орган е довела до коригиране на счетоводни грешки за 4,1 милиарда лева във финансовите отчети на министерства, ведомства, държавни висши училища и общини. Така са отстранени 90 на сто от всички установени неправилни отчитания.

"Тук става въпрос по-скоро за грешки, които са свързани с недостатъчен административен капацитет. В по-малките общини хората, които се занимават с отчетността, нямат толкова висока квалификация, за да отговарят на стандартите, които ние проверяваме", коментира Димитър Главчев.

Той обясни, че откритите грешки не водят автоматично до санкции.

"Одиторите не са онези ревизори, които са по книгите, от които всички треперят, ако дойде някой от тях. Напротив, те са по-скоро хора, които в процеса на одита могат да извършват корекциите съвместно с представителите на одитирания обект", заяви Главчев.

С 15% се увеличават и изпълнените препоръки, направени от Сметната палата.

"Това е един обективен критерий, който показва подобряване на отчетността като цяло. Което показва, че одитираните обекти се съобразяват с констатациите на одиторите и те не правят възражения, а правят това, което им е препоръчано и по този начин се подобрява отчетността в крайна сметка", каза Димитър Главчев.

Предстои Народното събрание да разгледа и обсъди годишния доклад на Сметната палата, припомня националната телевизия.