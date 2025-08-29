БДЖ пуска атракционен влак с мирис на чесън, билетите са по 55 лева

БДЖ, в партньорство с кметство Долни Раковец, организират атракционно пътуване по повод фестивала „Чесън фест 2025“, който ще се проведе в Деня на Съединението, съобщиха от закъсалия финансово държавен жп превозвач.
В събота (06.09) ретро влак с легендарния локомотив Баба Меца ще пътува по направлението София – Перник – Долни Раковец – Перник – София, като в участъка от столицата до Перник ще бъде подпомогнат с електрическа тяга.
По разписание специалната композиция ще замине от Централна гара София в 08:45 ч. и ще пристигне на китната малка гара в Долни Раковец в 10:40 ч. По маршрута ще направи спиране в Перник в 09:52 ч., откъдето сдобилите се с билет ще могат да се присъединят към тазгодишното издание на „Чесън фест“. Влакът ще отпътува наобратно от Долни Раковец в 14:40 ч., ще спре на гара Перник в 15:19 ч. и ще пристигне в София в 16:29 ч.
Фестивалът в село Долни Раковец съчетава в едно традиции, земеделие и култура. Той е утвърден като значимо събитие в региона и ежегодно привлича многобройни гости от цялата страна, като популяризира местните производители и регионалните традиции.
Съботната програма ще предложи тържествено откриване, музикални изпълнения, фолклорни ритми, дегустации на местни продукти и разнообразни игри и състезания за малки и големи.
Цената на двупосочния билет за пътуване с атракционния влак от София до Долни Раковец и обратно е 55 лв. с включено запазено място, а за деца до 10 години – 27.50 лв. В продажба са и двупосочни билети Перник – Долни Раковец – Перник, които са на цена 40 лв. за възрастни и 20 лв. за деца.
Билети могат да бъдат закупени от билетните каси и железопътните бюра във всички гари в страната, както и онлайн чрез системата за резервации на БДЖ на https://bileti.bdz.bg/ до изчерпване на количествата.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4530
2
29.08 2025 в 17:56
НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА, С ТАКОВА БДЖ!!!!!
4530
1
29.08 2025 в 17:50
''Гала в София'' събира на една сцена Соня Йончева, Доминго и Карерас
Шефката на НАП във Велико Търново потроши кола, спряла пред гаража ѝ
САЩ дават на Украйна хиляди крилати ракети ERAM. Що за оръжие е това?
Израелски удари убиха премиера на хутите
Божанов потвърди, че вот на недоверие през септември ще има
Ивайло Мирчев: ДПС - Ново начало поема контрола над ДАНС