БДЖ пуска атракционен влак с мирис на чесън, билетите са по 55 лева

OFFNews 29 август 2025 в 17:37 172 2
Парният локомотив Баба Меца
Парният локомотив Баба Меца.

БДЖ, в партньорство с кметство Долни Раковец, организират атракционно пътуване по повод фестивала „Чесън фест 2025“, който ще се проведе в Деня на Съединението, съобщиха от закъсалия финансово държавен жп превозвач.

В събота (06.09) ретро влак с легендарния локомотив Баба Меца ще пътува по направлението София – Перник – Долни Раковец – Перник – София, като в участъка от столицата до Перник ще бъде подпомогнат с електрическа тяга.

По разписание специалната композиция ще замине от Централна гара София в 08:45 ч. и ще пристигне на китната малка гара в Долни Раковец в 10:40 ч. По маршрута ще направи спиране в Перник в 09:52 ч., откъдето сдобилите се с билет ще могат да се присъединят към тазгодишното издание на „Чесън фест“. Влакът ще отпътува наобратно от Долни Раковец в 14:40 ч., ще спре на гара Перник в 15:19 ч. и ще пристигне в София в 16:29 ч.

Фестивалът в село Долни Раковец съчетава в едно традиции, земеделие и култура. Той е утвърден като значимо събитие в региона и ежегодно привлича многобройни гости от цялата страна, като популяризира местните производители и регионалните традиции.

Съботната програма ще предложи тържествено откриване, музикални изпълнения, фолклорни ритми, дегустации на местни продукти и разнообразни игри и състезания за малки и големи.

Цената на двупосочния билет за пътуване с атракционния влак от София до Долни Раковец и обратно е 55 лв. с включено запазено място, а за деца до 10 години – 27.50 лв. В продажба са и двупосочни билети Перник – Долни Раковец – Перник, които са на цена 40 лв. за възрастни и 20 лв. за деца.

Билети могат да бъдат закупени от билетните каси и железопътните бюра във всички гари в страната, както и онлайн чрез системата за резервации на БДЖ на https://bileti.bdz.bg/ до изчерпване на количествата.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4530

    2

    Ivan

    29.08 2025 в 17:56

    -0
    +0
    Като допълнение към казаното от мен: Тази сутрин (28.08.2025), около 9:00 часа, при излизане от жп гара Калитиново, дерайлира първият вагон на бърз влак № 8610 от Бургас за София.
    НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА, С ТАКОВА БДЖ!!!!!

    4530

    1

    Ivan

    29.08 2025 в 17:50

    -0
    +0
    Следвайки добрите практики на дудука Бареков, нека се изцепим:"Уважаеми българе, имаме НОВИНА! БДЖ пуска атракционен влак с мирис на чесън! Иновативно мислене и принос в европейската интеграция на РъБъ!" Само че, БДЖ отдавна предлага по-яки преживявяния, според сезона. Закъснения на влака с по 5-6 часа. Возене при температури,близки до арктическите и в същите естествени условия (снег и леу по коридора, купето, вратите..).Лете-возене в условия като у Сахара, Калахари, Атакама и останалите пустини! Евакуация по време на реален пожар! Спрел влак насред полето с часове, като при бомбардиравка у ВСВ и транспорт с автобуси нанекъде! Скачане от влак по време на движение! Сървайвър репа да яде! Тия лешпери от БДЖ-то ни усигуряват екстремни преживявяния 24 ч./365 дни у годината. Не съвсем безплатно.Та и чесъна ще го преживеем! Пълни идиоти!!!!
     
    X

    Ще пламне ли Сърбия? Подкаст с Димитър Бечев