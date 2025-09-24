България спира транзита на руски газ от догодина

България ще прекрати договора за транзит на руски газ през следващата година. Това стана ясно от думите на премиера Росен Желязков, който е в САЩ за участие в Годишната сесия на Общото събрание на ООН.

"А що се отнася до призива на президента Доналд Тръмп, който прозвучава по време на сесията на Общото събрание, ние като част от Европейския съюз, ще се присъединим към решенията на Съюза за това в краткосрочен аспект - 2026 г., да бъдат преустановени договорите за ползване или за транзит на руски природен газ", каза българският министър-председател, цитиран от БНР.

До 2026 г. да бъдат прекратени договорите за ползване или транзит на руски природен газ, а в дългосрочен - до 2028 г., той окончателно да бъде изключен от българския енергиен пазар, допълни Желязков.

По думите му, цялото потребление на природен газ в България както за индустрията, така и за домакинствата, се покрива от внос на втечнен газ, доставян през специализираните терминали.

В рамките на посещението на българската делегация в САЩ Българският енергиен холдинг подписа меморандум за разбирателство с Университета на Северна Дакота за проучване за редкоземни метали.

    Защо чакаха до сега?
     
