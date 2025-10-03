България с втори най-голям ръст на цените на жилищата в ЕС

България е сред лидерите в Европейския съюз по поскъпване на жилищата през второто тримесечие на 2025 г. – ръстът у нас достига 15,5% спрямо същия период на миналата година.

По данни на Евростат само Португалия отчита по-голямо увеличение (17,2%), докато Унгария е непосредствено след България с 15,1%.

За сравнение, средното поскъпване в еврозоната е 5,1%, докато в ЕС е 5,4%. В рамките на едно тримесечие (сравнено с първото на 2025 г.) цените на жилищата са нараснали с 1,7% в еврозоната и с 1,6% в ЕС.

В повечето държави членки жилищата поскъпват. 25 страни бележат годишно увеличение, а само Финландия отчита спад (-1,3%). На тримесечна база понижения има единствено във Франция (-0,2%) и Белгия (-0,1%). Най-голямото краткосрочно поскъпване е в Португалия (4,7%), Люксембург (4,5%) и Хърватия (4,4%).