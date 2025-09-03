Селекционерът на Испания: Не идваме в София да разпускаме

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте бе изключително дипломатичен в изказванията си за утрешния мач срещу България и увери, че играчите му ще подходят изключително сериозно към срещата. „Благодаря за топлото посрещане от страна на домакините и Христо Стоичков. Предстои ни много труден мач срещу съперник, който ще играе пред пълен стадион. Ние обаче търсим задължителна победа във всички двубои. Не си мислете, че сме дошли тук отпуснати“, заяви той. Запитан за именитите ни играчи от близкото минало, подвизавали се в Испания, специалистът заяви, че е нормално при смяна на поколенията в дадена страна да има криза, но нещата могат да се подобрят ако се дава повече шанс на младите.

По-голямата част от пресконференцията обаче премина под знака на конкретни въпроси около състава. Испания ще излезе без трима основни контузени играчи (Фабиан Руис, Гави и Йереми Пино), което доведе до първата повиквателна за нападателя на Райо Валекано Хорхе де Фрутос. След контузии в тима се завръщат Родри и Дани Карвахал, но Де ла Фуенте не уточни дали те ще стартират в срещата. Бе отбелязана слабата игра на защитата в Лигата на нациите (9 допуснати гола за 3 мача), но испанския специалист изрази увереността си, че тимът е в състояние да отбележи повече попадения, отколкото би получил. Де ла Фуенте говори и за голямата звезда на отбора Ламин Ямал, за когото призна, че е необходимо да се работи не само върху развитието му като играч, но и в чисто човешки план. Отборът понастоящем разполага само с един класически нападател в лицето на Алваро Мората, което може да доведе до изненадващ вариант на атаката. На свой ред новото попълнение на Комо и капитан на тима се впусна в обяснения за спорното напускане на Галатасарай и цялостната ситуация в отбора и така и не обърна достатъчно внимание на предстоящия съперник.